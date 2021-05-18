有些人認為自由至上，就算是戀人也不能來束縛自己。星座運勢網站「醬子聊星座」分析，水瓶座、獅子座、天蠍座的人在戀愛中最難被馴服，如果想要管他們，讓他們乖乖聽話，他們反而會離你越來越遠，最後導致分手，對他們來說，能夠自由自在的做自己才是最重要的。

▍1.水瓶座

水瓶座喜歡無人束縛、自由自在的生活，如果你和水瓶座談戀愛，就想馴服他們，讓他們乖乖聽你的話，這幾乎是不可能的事，不管你用什麼辦法，都很難管教水瓶座，弄不好還會惹火他，得不償失。就算你費盡心思、用盡手段，結果卻是同樣的失望，因為他們完全不會中計，反而離你越來越遠。

當水瓶座發現你想要馴服他們，一開始可能覺得好玩，還會像是玩捉迷藏般的配合你，可是如果你表現得過於強勢，甚至踩到了他們的底線，這時水瓶座就容易惱羞成怒，彼此的關係反而越來越糟。所以無論如何費盡心思，也馴服不了水瓶座。

▍2.獅子座

獅子座性格強勢，他們不喜歡別人對自己指指點點，也不想讓別人管束自己，總是按照自己的意思去生活和工作。如果你想駕馭獅子座，意圖表現得太明顯的話，反而讓他們惱羞成怒，而你費盡心思去馴服獅子座，也不太可能成功，反而引起他們的反感和報復。

獅子座雖然沒什麼心機，但是他們的警覺性很強，感覺別人對自己不利時，就起了防備心，不會輕易上當受騙。如果獅子座不小心受騙一次，那麼他們一定會立刻狠狠地報復回去，他們最痛恨欺騙自己的人，此時你已經沒有機會再靠近獅子座了，就算你心機再重也沒用，他們沒那麼容易屈服於你，因為他們太愛面子，不可能讓自己做出丟臉的事。

▍3.天蠍座

天蠍座平常很低調，不太喜歡表現自己，但是和他們相處時，可以感受到他們的強勢，會給人一股壓力，如果想要馴服天蠍座，需要三思而後行，萬一不小心惹火了他們，後果不堪設想，當天蠍座的實力展現出來時是非常可怕的，要馴服他們難上加難，哪怕費盡心思，也不太可能成功。

因為天蠍座的心機很重，如果他們想和你玩心機，你一定不是他們的對手，輕則羞辱你一番就不再計較，重則記仇在心裡，再找機會報復你。即使天蠍座不報復你，在你想要馴服他們時，他們也可以立刻看穿你的心思，並做好了防備，此時你根本就沒有其他辦法，只能悻悻離開，最後根本沒有機會靠近他們。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)