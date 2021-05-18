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520蔡英文總統第二任期即將滿周年，豈料在這之前，台灣竟一周發生兩次大規模的停電事故，惹得民怨四起。對此台北市議員侯漢廷痛批，蔡英文臉書的道歉貼文不僅沒有感謝台電第一線人員搶修的辛勞，居然還說「連我都很難接受」，怎麼有臉去講這種話，因為缺電的元凶就是妳，過去民進黨所主張的「2025非核家園計畫」，照現在進度看起來根本不可能，如今人民沒電可用卻想甩鍋台電，擺出一副好像一切與妳無關的態度，任誰都看不下去。

台北市議員 侯漢廷

侯漢廷也狠酸，在民進黨執政之下，以為自己是來到了部落社會，不僅缺電還沒水，甚至最近國內疫情急速升溫，人民也拿不到足夠的疫苗可打，真是悲哀。他更進一步指出，民進黨面對電力的問題也是充滿矛盾，碰上支持重啟核四的人，就講不缺電不要用核電，但遇到環保團體，卻又說很缺電要趕快破壞藻礁，痛批「台灣有沒有電竟然不是靠科學依據，是靠民進黨的政治話術，難道這就是所謂『薛丁格的電』嗎？」

不僅如此，侯漢廷更直言，人民又不是瞎了，這一周台灣出現這些電力問題，民進黨還能再繼續騙大家不缺電嗎？接著表示，核三廠1號機本來正進行歲修作業，要一直到5月24日才能完成上線，不過就是因為現在供電吃緊，所以台電12日才會緊急應變，希望原能會能提前啟動併聯送電，如此我們就可看出台灣的電確實不夠，也透露民進黨近幾年砸大錢發展的風力、太陽光電對台灣的電力提供只不過是杯水車薪。

5月17日興達電廠再跳電，逾10萬住戶受影響。（北市府提供）

侯漢廷也提到，2017年發生817大停電時，民進黨政府就說要改革，但現在四年過去了還是一再跳電，就連蔡總統四年前後的道歉也是如出一轍，侯也感嘆「台電又不是神仙，再怎麼操台電的人員，他也發不出電」因為這兩次的停電，有許多攤商店家的生意受到影響，也造成民眾生活的不便與困擾，更何況現在面對疫情，民眾自動自發待在家，結果又沒有電，這叫大家該如何是好。

(中時新聞網)