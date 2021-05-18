衛廉公司總經理陳澤林（右）和金湖鎮長陳文顧（左）開心展示生產許可證和醫療級口罩成品。（李金生攝）

衛廉醫療口罩優先提供金門鄉親，有餘量再供應台灣或外銷，也規畫在恢復「小三通」後進軍大陸沿海城市。（李金生攝）

陳澤林親上醫療口罩生產線，與員工檢視出品成樣。（李金生攝）

只因為念國小的孫子買不到口罩，從台灣來到金門種菜養生的台商陳澤林生氣、失望之餘，索性在當地開起口罩工廠，2條生產線每日做出10萬片醫療級口罩，以每盒50片180元的優惠價格，優先提供金門鄉親購買，今天首日出貨就引起網友注意，歡迎他為金門強化防疫能量，大家攜手度過難關。

去年8月申請開設口罩工廠，昨天才拿到衛福部生產執照，今天就出貨開賣的陳澤林站在生產線，看著口罩一片片滑出來，開心表示目前先以成人用為主，很快就要再增加2條兒童口罩生產線，目標是做最好的口罩優先提供金門鄉親，有餘量再供應台灣或外銷，也規畫在恢復「小三通」後進軍大陸沿海城市。

老家在台北市，原本在大陸開設機械工廠的台商陳澤林，因為小三通往來兩岸愛上金門，7年前退休就選擇來金門種菜養生，去年新冠肺炎狂飆來襲，讓本來在上海浦東念小學的孫子回不去，只好轉學進入當地中正國小，在疫情嚴峻出現口罩荒時，一直排隊買不到口罩可用，讓他心生乾脆自己開一家口罩工廠的念頭。

從在金湖鎮三谿橋工業區找廠房、申請執照到派員赴台學習口罩生產，陳澤林都是自己一手來，8個多月的努力總算有成，讓他看到以「衛廉醫療口罩」為名的第1片口罩從輸送帶滑出來時，在6位員工前難掩開心大喊一聲「好!」

陳澤林說，在金門生產的口罩就要有金門元素，他已請設計師將金門的莒光樓、風獅爺、閩南古厝和毋忘在莒等人文史蹟加入口罩圖案，也計畫接受客製化，以擴大金門口罩的辨識度，讓戴口罩在實用性外，也帶來一些多元樂趣。

金湖鎮長陳文顧對他的構想很有興趣，今天專程進廠參觀，2人也一拍即合，計畫在金湖鎮花蛤文化季登場時，設計一批以花蛤為主題的防疫口罩，提供鄉親和遊客使用，為活動增添更多精彩。

(中時 )