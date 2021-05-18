錯過上個月WSBL女子超級籃球聯賽月MVP，國泰人壽女籃隊「小丁」林育庭展現上季年度最有價值球員氣勢，例行賽拉尾盤，5月得分每場都來到雙位數，平均每場貢獻15.1分，3.8籃板跟4.5助攻，幫助國泰例行賽保持全勝。

「很高興能夠榮獲5月份MVP的獎項，非常感謝球隊每一位選手以及教練團的努力，我們才能在賽季拿下一場場的勝利，這個MVP是屬於大家的，謝謝國泰女籃。」林育庭坦言開季調整不佳，整體表現只能說漸入佳境，她力求穩定發揮，來幫助球隊。

她上季贏得年度MVP，但這季數據，因開賽階段慢熱，稍微下滑，最後本季平均13.7分、4.1籃板、4.8助攻和1.3抄截（上季數據為平均16分、4.3籃板、5.6助攻跟1.4抄截）。

個人帳面上沒有成長，但霸主國泰這季例行賽依舊未嘗敗績，林育庭還是有機會挑戰年度個人獎項。而在五月MVP選票上，林育庭獲得25分，領先上個月最有價值球員台元女籃林文佑的6分。

而本季WSBL因為新冠肺炎疫情升溫，季後賽僅進行1場就宣布暫停賽事，中華籃協今天稍早也公布，裁定例行賽全勝晉級、冠軍戰首場獲勝的國泰為本季總冠軍，台元紡織亞軍，例行賽第四的台灣電力，因為季軍戰首場獲勝，最終和例行賽第三中華電信並列本季第三。

(中時 )