男星費翔擁有混血兒帥氣臉龐與高大挺拔身材，一雙淺棕色眼睛超會放電，還有好歌喉，在許多女性粉絲心目中是完美的白馬王子，讓他在80年代紅遍兩岸，如今費翔仍活躍演藝圈，還開設了社群帳號，不時會po文跟粉絲們分享近況，而60歲的他至今未婚，有網友挖出費翔情史，猜測她單身，是難忘女神初戀。

費翔擁有華人與美國人血統，是標準的混血帥哥，小時候在台灣長大，直到大學才到美國念書，熱愛戲劇的他後來轉念戲劇系，畢業後不僅回到台灣出道當藝人，90年代更成功憑藉好歌喉成功進軍百老匯，之後也到大陸發展，如今定居在倫敦。

費翔如今已經60歲，仍是相當帥氣，留了大鬍子也難掩男神氣場。(取材自費翔微博)

費翔不時會在微博更新近況，每年生日必定上線，貼出多張帥照，感謝粉絲一直以來的支持，曾說過自己一無所求，粉絲的生日祝福，就是他最好的禮物，去年過60歲生日時，費翔表示因為年紀也因為疫情，他更懂得珍惜、更容易開心，「感謝你們的生日祝福和對我個人的關心」，當時透露倫敦因為新冠肺炎的關係又封鎖了，「我在家裡很安全，還有生日蛋糕吃，餓不死！」。

今年2月農曆年，費翔因為疫情關係沒能回老家，留在了倫敦，當時他po出自己在雪中的自拍照，即便已經60歲，仍是一頭茂密黑髮以及滿臉大鬍子，一雙電眼炯炯有神，外型仍相當帥氣，他也感嘆無法跟家人一起過節，「但我知道：沒有永遠的冬天... 疫情的一切總有一天會過去的」，心態正向積極，很可能就是凍齡的一大主因。

而費翔長得帥又有才華，卻至今未婚，讓人好奇原因，有不少人覺得這跟他的初戀女友葉蒨文脫不了關係，費翔在1981年出道時，葉蒨文還是新人歌手，兩人相識後發現背景相同，都在國外念書、生活過，因此很有話題，不久便相戀，當時外界對般配的兩人很是祝福，但相傳費翔的家長不太贊成，最終是女方提出了分手，而費翔之後就到美國追尋音樂劇夢想，重心沒放在感情上，許多人認為重感情的他難忘葉蒨文，加上家人一個個離世，他難以承受「失去」，因此不願意成家。

(中時新聞網)