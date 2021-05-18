台大法律系名譽教授賀德芬追查總統蔡英文「論文門」事件，調閱資料被教育部以「機密封存30年」為由拒絕，因而提告。台北高等行政法院原定27日上午進行言詞辯論程序，教育部也承諾當庭提出相關證明文件，但因疫情關係，北高行今公告取消庭期。

北高行公告指出，賀德芬與教育部間提供行政資訊事件，原定5月27日星期四上午10時20分，在第13法庭行言詞辯論程序，因配合中央流行疫情指揮中心宣布提升台北市、新北市疫情警戒至第三級，以及司法院發布相關防疫措施，為免疫情進一步擴散，遂依《行政法院組織法》規定取消。

上月21日開庭時，賀德芬表示，教育部長潘文忠在立法院接受質詢時公然說謊，蔡英文的資料明明不是密件，等於公然包庇犯罪，質疑保密程度是為蔡英文量身訂做，請求撤銷將蔡英文人事資料列為機密的處分。

教育部律師則說，已獲總統府同意，下次開庭將當庭提出蔡英文履歷表、服務證明、學位證書等被封存的資料，但論文已歸還蔡英文，無法提供。

(中時 )