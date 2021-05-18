北市萬華是這次疫情重災區，也造成不少街友四處奔走，新北市社會局這幾天加強訪查，發現10名非新北造冊的街友，將與北市聯繫確認身分，社會局表示，街友外展服務中心及各區公所加強關心街友身心變化，如發現街友發燒或有症狀，立即聯繫當地衛生所協助後續相關送醫事宜。

新北市長侯友宜表示，17日晚上發現土城區一名發燒街友，感謝警察局頂埔派出所偕同土城區公所、土城衛生所，依法強制送醫，目前研判應該與這次疫情事件無關。

新北市社會局長張錦麗表示，因應肺炎疫情，為維護街友及社區安全，已由街友外展服務中心每週發口罩及防疫包等給各區街友。

社會局從14日截至18日上午，區公所結合警察局及街友外展服務中心，加強街友防疫關懷訪視，發放防疫物資包、測量體溫及防疫宣導。已查訪板橋、三重、新莊、新店、中和、永和、林口、汐止、土城、樹林、蘆洲、鶯歌、三峽、淡水等14區，共計201人次。

是否對街友擴大篩檢，侯友宜也說，每天市府都會派員訪視，幫街友量體溫了解身體狀況，若有異狀會馬上送醫，也鼓勵街友到安置機構。

(中時 )