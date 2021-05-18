換季濕疹皮膚搔癢難耐 帥哥醫師教4招對抗 ｜How To Treat Eczema｜《健康糾察隊》

每到換季時節，不少人都會深受濕疹困擾，發作時皮膚會出現紅疹，或是突起的丘疹讓人奇癢無比，有時甚至還抓到流血破皮。皮膚科醫師黃幼鳴接受《中時新聞網》專訪表示，溫度和濕度都容易造成濕疹發作，但只要掌握4個方法，就能避免濕疹發生。

皮膚科醫師黃幼鳴解釋，皮膚是人體一層首要防線，因此換季期間溫濕度變化大，皮膚來不及調適，就容易產生發炎的狀況。(攝影/邱子軒)

黃幼鳴解釋，皮膚是人體一層首要防線，因此換季期間溫濕度變化大，皮膚來不及調適，就容易產生發炎的狀況。他指出，當有隻診的情況發生時可以利用4個方法舒緩改善。第一、要先暫停化妝，不要讓皮膚有更多的負擔；第二、擦乳液加強保濕，皮膚是一層屏障，若角質含水量越充足防護力就越好；第三、避免處於過度悶熱的環境並加強防曬，防止紫外線刺激皮膚；第四、停止搔抓，雖然濕疹會造成皮膚搔癢，但搔抓是物理傷害，會擴大濕疹範圍，形成惡性循環。

醫師也點出四類族群在換季時特別容易長濕疹。第一類為老年人，因為年長者皮膚鎖水力較差，容易發炎；第二類為慢性疾病患者，例如腎臟病患者皮膚也易有乾燥問題；第三類為皮膚敏感者，敏感肌膚角質屏障功能差，神經特別敏感，容易因外界的小變化就產生刺癢的不適感，第四類為先天皮膚就是發炎性的狀態，如酒糟性皮膚、異味性皮膚炎的人。

針對如何避免濕疹發生，黃幼鳴指出最重的就是留意天氣預報，紫外線指數強時要加強防曬，另外，空氣污染嚴重時也容易刺激皮膚，必須做好防護盡量減少外出，或回家後盡快使用清水清潔。最後他也提到，要根據溫濕度的變化調整清潔習慣與保養品，才能預防濕疹發生。

(攝影剪輯/邱子軒)

(中時新聞網)