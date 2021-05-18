保費較便宜的保障型保險商品平台7月1日將上線，金管會18日公布，這個結合基富通的網路投保新平台，初期將有三種商品，即傳統型定期壽險主約、小額終老及重大疾病健康險主約，壽險附加費用率不逾15％、重大疾病險附加用率則不逾12％。

保險局副局長張玉煇表示，若是20年期定期壽險、100％使用第六回合生命表，則保費可省25~70％。

7月1日將有五家壽險公司先上線，即台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及中國人壽，其他公司會陸續加入。

平台上的定期壽險是5年、20年與70歲滿期；重大疾病險則是七項重疾（甲型），以一年期保證續保到70歲，或20年期為主。

張玉煇表示，據壽險公會統計，2020年國人平均每人的身故給付僅新台幣190萬元，對照行政院主計總處公布的2019年我國家庭平均每戶消費支出為82.9萬元，顯示國人保險保障明顯偏低，家庭經濟支柱若發生不幸事故，190萬元只夠全家2年的基本生活費用，家人頓失依靠情況下，將使家庭陷入經濟困境。

若依學理，壽險保障應是年所得10倍，即年所得50萬元，最好能投保500萬元的保障，目前國人的壽險保額多偏低，未來希望透過此平台，協助國人拉高保障額度，且建立壽險、醫療的防護網。

保險局表示，為了增加國人保障，金管會在今年5月6日修正「保險業辦理電子商務應注意事項」，開放保險業得於經主管機關指定平台入口銷售重大疾病健康保險商品，並明定重大疾病健康保險限一次性定額給付，且單一被保險人保險金額累積不得超過100萬元。

另鼓勵保險業者設計及銷售保障型保險商品，刻正研擬於主管機關指定平台銷售保障期間6年以下定期保險，適用新契約責任準備金利率得額外加碼的鼓勵措施，近期將辦理發布作業。

(工商 )