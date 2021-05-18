財政部國庫署18日指出，2021年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）結果出爐，台灣菸酒、金車、南投信義鄉農會、舜堂萊嘉等一舉拿下1面「最佳其他單一麥芽威士忌」、13面雙金牌，另外還有2面金牌及9面銀牌，顯見我國優質酒品已在世界占有一席之地。

台灣菸酒公司的玉山台灣高粱酒、玉山五八金高粱、玉山大曲、單一麥芽威士忌（波本花香）、單一麥芽威士忌（雪莉果乾）皆獲得雙金牌肯定。

金車噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）獲得最佳其他單一麥芽威士忌獎項。

另外，金車噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌（雪莉風味桶）、噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌No.1、頂極指揮單一麥芽威士忌、噶瑪蘭（波本桶）單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）、噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌同樣為雙金牌。

南投縣信義鄉農會的狂野、舜堂萊嘉公司的舜堂58超級高粱酒也拿下雙金牌榮耀。

美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，共吸引超過2,200款酒品參與品評。本次財政部認證酒品勇奪25面獎牌，顯見我國釀酒實力已受國際肯定。

財政部自2017年首次薦送認證酒品參加布魯塞爾烈酒競賽後，又再轉戰德國國際烈酒競賽，短短4年已榮獲13面金牌、10面銀牌，本次競賽更刷新紀錄，再添25項獎牌。財政部強調，未來將持續輔導推升台灣製酒產業，讓認證酒品在國際舞台持續發光發亮。

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