110年房屋稅繳納期間自5月1日起至5月31日止，防疫期間歡迎運用多元繳納E化新招，免出門即可輕鬆繳稅，屏東縣政府財稅局為推廣多元繳稅方式，特舉辦FB粉絲專頁抽好禮活動。

該局提醒民眾因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等事由，無法於繳納期間繳稅的民眾，可以展延至同年6月30日。

多元繳納E化新招有：下載行動支付APP繳稅、便利商店多媒體資訊機查繳稅、行動裝置掃描繳款書上QR-code、地方稅網路申報作業網站線上查繳稅。民眾也能運用更多便利的繳納管道：信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機轉帳（ATM）、便利商店（限3萬元以下）、金融機構（郵局不代收）、長期約定帳戶轉帳（需開徵前2個月申請）、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳。

自即日起至110年5月31日止，進入該局FB貼文（https://bit.ly/2R3EIGv），完成活動相關回應即可參加抽獎，獎品是「鬼滅之刃保鮮提袋」3名，歡迎大家踴躍參加。

(工商 )