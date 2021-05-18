人安基金會台東站原訂6月9日的寒士慶端午將視疫情延期或取消，資料照片。（人安基金會台東站提供／蔡旻妤台東傳真）

配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，財團法人人安社會福利基金會全台23處平安站即日起，改採預發乾糧的方式，取代周一至周五的自炊餐；台東平安站表示，目前乾糧庫存量大約只能再撐半個月，急需預備1至3個月的乾糧數量，號召各界捐助支持。

人安基金會提供常年防飢、防病、防寒服務，其中防飢主要為募集食材、自炊供餐的方式，受疫情影響，去年起已改為打包便當的外帶方式供餐，並每日環境清潔、消毒至少2次；隨著近日疫情嚴峻，為避免群聚，改以預發乾糧取代站內發餐，並加發口罩等防疫物資，以落實防疫。

台東平安站站長翁任賞表示，疫情衝擊產業，讓臨時工的機會減少、工作更難找，平時到站內領餐的人數約50名，近期更增加20位，尤其周五領餐人數明顯增加；近期受疫情影響，不得不取消站內發餐，改為預發乾糧。

翁任賞指出，17日已發放50人份的物資，讓寒士能撐到6月8日，也向其宣導盡量不外出、聚集，但目前站內庫存量已吃緊，預計至少還需要50份物資，急需泡麵、罐頭、沖泡式飲品、餅乾等即食品，以及口罩、酒精等防疫用品。他坦言，疫情爆發後募集物資更不容易，邀請善士伸出援手，幫助寒士挺過疫情，支持人安平安站維持基本維生服務，愛心專線：089-349297。

此外，台東平安站「寒士慶端午活動」今年邁入第6年，原訂於6月9日邀請寒士共度佳節，贈送應景的粽子、夏日健康包，並提供義診、義剪服務，也將視疫情研議延期或取消。

(中時 )