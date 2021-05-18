連日來國內本土病例每天都新增超過百例，累計至今本土病例已破千例，達1121例，首度超越境外移入感染人數。不過中研院研究員何美鄉指出，目前已揪出的個案，還是5月15日提升警戒前的確診者，萬華疫情熱區日前篩檢出來的陽性率超過10%，推測國內恐怕還有將近1400例病例在社區內，代表檢驗量能還要再擴充。

國內昨日新增333例本土病例創新高，今天又增加240例本土，面對疫情不斷升高，何美鄉今天接受媒體訪問時表示，目前已揪出的個案，都還是5月15日提升警戒前的確診者，預料未來幾天還會出現幾百例本土確診。

何美鄉指出，以美國新冠肺炎傳播力R0值為例，約莫落在4.0到7.1之間，代表平均一位確診者，可感染4到7人，根據指揮中心表示，萬華疫情熱區日前篩檢出來的陽性率超過10%，而目前國內重症有41人，除以百分之3的感染率，推算社區內恐怕還有1400例確診者還沒被揪出來。

何美鄉認為，目前每天所公佈的個案數，只代表每天的採檢進度，並不代表病毒在社區中真實的傳播速度，以新冠肺炎傳播力R0值來看，目前公布的確診數，恐怕只是真實狀況的冰山一角，而且未來14天之內的病例數，可能都是提升警戒之前的染疫數，推測還有將近1400例病例隱藏在社區中，對於疫情不斷擴大、確診數快速竄升，目前最怕的就是醫療崩潰。

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(中時新聞網)