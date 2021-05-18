台達化(1309)今(18)日舉辦法人說明會，首季產銷極大化奏效，單季淨利年成長238%，每股獲利1.42元，展望後續，台達化表示，目前看到ABS價差已經有回升，GPS、EPS價差也都約有200美元，整體產業就經濟面來講是正向發展，但多國疫情險峻，將為變數，另外，面對大陸新產能，台達化則認為，多集中在下半年、甚至明年，故影響不會是全面性的。

台達化首季營運不俗，在家電、宅經濟發酵下，ABS、PS報價屢創高，帶動台達化第一季營收45.36億元，年增53.3%，單季淨利為4.88億元，年成長238%，每股獲利1.42元，單季毛利率為18%、年成長達8個百分點。

展望後續，發言人顏太明表示，目前看到整體經濟樂觀，國際研調機構的數據也多預言樂觀成長，但目前全球仍有多國疫情險峻，後續發展還是要持續關注。

以產業面來看，顏太明表示，ABS今年新增產能有125萬噸，其中110頓集中在第三季、第四季，PS則是有200萬噸新產能、EPS預計也有150萬噸新產能，但是都集中在下半年，甚至到明年，所以對於今年衝擊不是全面性的。

顏太明表示，台達化力促產銷極大化，從第一季營運表現就已經可以看出來，相較比去年同期有大幅成長；以產品價差來說，ABS儘管利差今年開始相較去年下滑，但3月、4月因SM價格上漲，還是有拉升作用，就台達化產品面價格需趨勢，ABS可以維持比較好的價差，GPS、EPS也約有200美元的價差，對台達化營運還是可以接受的。

面對印度疫情加劇，台達化表示，因為在印度比例仍相對小，市場還處於開發階段，故影響不會很大；至於台灣疫情，台達會會依照政府要求執行，現在辦公室已經進行分流，假設未來增強到第四級，台達化工廠也會在依照政府規定下，也讓衝擊降到最低。

(時報資訊)