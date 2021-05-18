因為疫情緣故延後一年的「2020東京奧運」將於7月23日登場，奧運轉播台灣總代理愛爾達(8487)指出，今年將由中華電信(2412)、愛爾達電視、公共電視、東森電視提供近1200小時的轉播服務。

參與這次聯合轉播的三家電視媒體(愛爾達、公視、東森)將動用13個頻道、橫跨四大平台轉播東京奧運，分別於IPTV平台中華電信MOD、網路OTT平台Hami Video、有線電視與無線電視平台上播出。

中華電信MOD將連續四屆帶來夏季奧運轉播，愛爾達體育1台、愛爾達體育2台將首次採用4K 奧運轉播服務開創先例，另外愛爾達體育3台，以及3個原音頻道愛爾達奧運1、2、3台總共將帶來超過800小時的奧運轉播服務。另外網路OTT平台中華電信Hami Video以及ELTA.tv也都看得到愛爾達的6個頻道、800小時的轉播，特別是Hami Video更是引進台灣史上第一次的奧運VR轉播。

愛爾達電視將在賽會期間組成查盜小組，對於任何未經授權違法使用的行為，將採取一切必要法律行動。愛爾達董事長陳怡君表示，基於保護智慧財產權的立場及捍衛國際奧會(IOC)專屬授權，呼籲觀眾支持正版。在東京奧運期間，愛爾達也會有專人查找相關侵權行為，對於任何未經授權即轉載盜錄的業者或任何侵權行為者，絕對嚴查到底。

(時報資訊)