隨著外資逢低買盤湧進、國安基金官員出面喊話目前市場尚未失序，以及美國有望對外釋出疫苗，台股周二(18日)早盤迎來報復性大漲，不僅權值股回神，前幾日遭重殺的航運、鋼鐵以及面板股多檔大漲觸及漲停，終場收漲792.09點、報在16,145.98點，成交值4,102億元。在內外資掃貨下，台股不僅收復半年線，並創下史上最大漲點，外資更是連2買，累積買超555.51億元。

三大法人18日同步買超，合計達298.17億元，自營商買超64.11億元，投信買超12.72億元，外資及陸資買超221.34億元。

台積電、聯電、聯發科以及鴻海等電子權值股表現亮眼，後兩者大漲逼近9%，聯電甚至在盤中亮燈漲停，台積電也大漲超過4%；金融股則是吹起反攻號角，國泰金受買盤湧進，早盤就攻上漲停板，富邦金則是收盤大漲近9%，多檔金融股一片紅通通；至於受到散戶追捧、近幾日卻遭殺盤的面板股，包括彩晶、友達、群創全面漲停，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海，以及鋼鐵股的中鋼、中鴻，則是一掃先前頹勢、同步漲停。

從外資買賣超來看，18日買超前10大個股，由高至低分別為：群創、聯電、華邦電、陽明、友達、國泰金、鴻海、富邦金、永豐金，以及台積電。除台積電之外，其餘9檔個股的買超量都超過萬張。

外資賣超前10大個股，由高至低分別為：宏碁、國喬、臺企銀、廣達、和桐、榮成、益航、緯創、中纖、亞泥。

(中時新聞網)