興達電廠機組故障，部分地區昨晚再度停電，已是一周內的第2次。地球公民基金會今日表示，發電機組歲修規劃不良，導致有些電廠此刻無法供電，才造成缺電，台電的電力調度規劃，不能再只考慮日尖峰，這次不容再消極以對。

地球公民基金會指出，昨晚的停電與513停電不同，513是電網故障導致電送不出去，但昨晚停電確實是因為夜晚供電不足。但這次缺電並不是因為既有電廠不夠，而是因為歲修規劃不良。

地球公民基金會說，傍晚太陽下山後，少掉光電的7％電力，夜間備轉只剩下3％，再加上台電安排歲修不當，導致昨日用電高峰仍有6部機組還在歲修，自然不足以因應興達與核三廠各一部機組故障所產生的供電缺口。

地球公民基金會表示，台電的電力調度規劃，不能再只考慮日尖峰，必須針對夜尖峰提出更充裕的準備。過去已有很多專家學者與民間團體提出這方面的倡議。

地球公民基金會呼籲，台電應改變目前備轉燈號顯示方式，提出不同時段在供電吃緊時的節電建議，引導民眾關閉不必要的耗電，降低降載、停限電的風險。

地球公民基金會認為，台電應儘速調整目前的機組歲修排程，提早在五月用電高峰前完成，並應深度檢討極端氣候下的電力調度規劃。

地球公民基金會主張，為了因應老舊電廠故障與除役，行政院需確保新電源計畫如期完成，提升可彈性調度的備載電力，包括燃氣、儲能、生質能，並加速地熱與海洋能的研發。

地球公民基金會表示，必須再增加需量反應契約量，並結合AMI擴大實施對象，讓更多企業與家戶參與計畫性節電。政院應提出更可靠的節電政策，包含電價合理化、加強建築通風隔熱、鼓勵汰換耗能電器等，抑制工業、住商部門用電高峰，邁向深度節電。

地球公民基金會強調，現況下增加核電無法解決任何供電問題，核四廠就算重啟也還要花7＋N年、再多投入800億，才能運轉一部機組，且電力貢獻也只有3％，無法解決當前的電力問題。

地球公民基金會指出，核一廠已經除役，核二、核三都已經超過延役期限，是故障率高的老舊機組，不僅沒有貢獻，反而會拖累電力調度，核二廠的用過燃料池已經爆滿，核廢料問題無法解決的現況下，沒有任何條件再繼續使用核電。

地球公民基金會說，請有心人勿再藉機炒作重啟核四或核電延役，不要再散佈不實資訊，企圖讓台灣走回擁抱傳統核煤的錯誤道路。

(中時 )