教育部18日宣布各級學校自19日至28日止停課，因應孩童停課在家無人照顧，家長除可以請「防疫照顧假」，雇主應予准假外，屏東縣政府考量停課期間學生家長真的無法照顧孩子，已協調仍可送到學校或幼兒園，停課期間學校仍會依防疫相關規定做好防疫工作。

屏東縣政府表示，因應各級學校全面停課，為不影響學生學習，屏東縣高級中等以下學校、含公私立幼兒園，將採取「停課不停學」措施。

學生於停課期間除可透過教育部規畫的「公私協力-防疫停課不停學線上教學便利包」及屏東縣專屬架設的「數位學習推動計畫平台」相關學習資訊，達到學習需求，如學生家中無相關設備，將由學校提供平板、筆電及行動網卡借用服務，透過各校教師遠距教學、線上自主學習、各數位學習平台，相關課程、教學、補課與評量方式授權各校彈性因應。

目前屏縣府教育處掌握家中無載具學生共8195人，各校可借用平板及筆電數有8215台，可支應學生使用需求，家中無網路學生7152人，各校目前可借用行動網卡數為615片，預計5月21日後可再增加1200片，將優先提供經濟弱勢學生。

其餘學生得依屏縣停課公告至各大電信申請優惠方案，至於弱勢學生停課期間仍給予午餐費補助。

此外，因應防疫宣布停課，為避免「12歲以下」學童無人照顧或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，有照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。

屏縣府表示，由於防疫照顧假不支薪，家長除申請防疫照顧假外，亦可依現行所適用請假規定，以事假或家庭照顧假、休假或加班補休辦理，公務機關或私人企業雇主對所申請的各項假別，均應予准假，不可以因為請「家庭照顧假」而視為缺勤，且不得影響全勤獎金考績或其他不利處分。

(中時 )