國升疫情升溫，上班族連工作日常都受到衝擊，根據1111人力銀行調查，有超過一半（52.6%）的上班族因為疫情蔓延擔心工作不保。而受新冠肺炎影響，許多公司已採取分流辦公或在家工作模式（WFH），然而根據勞基法規定，即便是在家工作，企業仍然要提供員工出勤紀錄，以確保勞資雙方權益。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，勞基法針對出勤記錄有明確規範，包括勞動契約中應約定工作開始、結束時間；而出勤記錄可用簽到、刷卡機、門禁卡及生物特徵辨識系統等工具替代，例App、手機打卡、電話及通訊軟體等。

因此企業人資也正面臨前所未的挑戰與變革，有鑑於此，1111人力銀行推出「遠距線上差勤系統」，協助人資精準掌握人力配置及追蹤出缺勤記錄。這套系統可支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，針對外務人員公出打卡，還可進行事後審核機制，十分簡易好用！

其功能還包括，公司可以自訂專屬出勤規則，例如班別、打卡方式、加班和特休規則（歷年制、周年制）等；員工可快速查詢自身所有出缺勤記錄及追蹤簽核表單進度。加班補休、特休已休、到期未休，皆一目瞭然。可支援多段班、跨夜班、臨時班，雙週、四週、八週變形工時，協助人資統計各時段人力，精準掌握人員配置。

黃若薇指出，拉高防疫層級迫使許多企業營運進行調整，1111 人力銀行共體時艱，更善盡社會責任，即日起提供所有國內企業免費使用「遠距線上差勤系統」，可以處理排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理一站到位，歡迎人資主動致電 1111 人力銀行洽詢。

(中時新聞網)