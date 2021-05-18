工業電腦廠艾訊（3088）今年首季受惠歐美訂單回溫，加上業外認列廠辦處分收益，帶動首季稅後淨利達1.1億元，年增63.43％，EPS 1.43元，創同期次高紀錄。展望後市，公司看好目前接單動能強勁，第二季業績將優於首季，全年估個位數成長，若缺料改善情況優於預期，表現可望更佳。

艾訊18日舉辦法說，公司指出，今年首季業績相對較弱，主要受元月有部分IC缺貨影響出貨，以及2月工作天數較短所致，不過，3月營收動能已回歸成長軌道，加上首季醫療相關產品出貨占比提高，產品組合改善帶動毛利率來到36.66％，優於去年同期的34％，並有認列處分利益約7,888萬元加持，推升首季獲利表現。

展望後市，艾訊表示，由於歐美地區持續施打疫苗，處於疫情相對穩定階段，包括工業自動化、基礎建設、零售博弈等需求皆陸續開出，「接單情況非常好」，以歐洲子公司回報統計，在手訂單數量已比去年同期約增加5成以上，另美新任總統上任，紓困預算撥補及能源政策推廣，有機會帶動自動化設備與潔淨能源相關應用長期需求，市場詢問度明顯增加。

針對缺料問題，艾訊坦言，目前PC產業缺貨情況嚴重，不過，公司的生產優勢在於少量多樣，關鍵零組件可以直接從現貨市場購買，或是跟同業調貨，同時也啟動相關因應措施，預估第二季缺料對營運干擾程度降低，營收將優於首季。

市場預期，艾訊受惠歐美需求持續復甦，除了第二季營收將優於首季外，下半年各季營收有機會維持在11、12億元以上水準，業績動能逐季增溫，全年個位數成長為保守估計，因應AIoT、機器視覺、邊緣運算等產業趨勢，皆為艾訊深耕多年的垂直領域，公司規劃短期內年營收要達50億元以上為目標。

此外，艾訊今年配息2.6元，股利發放率為69.71％，以目前收盤價計算殖利率約4.73％，公司表示，以往股利政策大約都維持在配發率7成水準，而目前艾訊籌資管道順暢，加上自有資金營運充足，對於有投資人提出調高股利建議，公司將綜觀公司發展、產業環境等因素，適度往調高配發率目標進行討論。

根據最新資料顯示，艾訊大股東研華4月再增持191張，今年以來累計已加碼2,335張，對艾訊持股占比來到27.32％，目前持股張數為2.28萬張，換算研華至少將可領到5,946萬元的現金股利。

(工商 )