新冠肺炎(COVID-19)每日確診人數連3天破百人，國內疫情急遽升溫，病毒篩檢數量暴增下，由奎克董事長李鍾熙主導的台灣精準醫療產業協會，已號召普生、基亞德必碁、寶齡、金萬林、冷泉港生技、世基生技、奎克、華大等8家公司主動伸出援手，希望透過增加儀器、試劑及人力，儘快幫助政府擴大病毒篩檢能量。

李鍾熙說，目前8家生技廠已分別就「PCR核酸檢驗」及「抗體抗原檢驗」兩方面，提供各式已獲得政府EUA許可的檢驗儀器，以及所搭配的檢驗試劑及檢驗服務，希望透過捐贈、折價、租用等方式，提供各醫療檢驗單位使用。

就初步統計，金萬林可提供PCR檢驗儀器10套，每套每日可檢測1,000件，同時核酸檢測試劑已備足15萬劑；冷泉港生技的自動化檢測儀器，一天也可篩檢1,000至3,000件檢測樣本；基亞德必碁可立即提供兩套自動化核酸萃取儀和qPCR分析儀器，達到每日4,000例的檢測量。

此外，世基生技也備有先進的PCR檢測系統及核酸萃取設備，單日可完成500個檢體；而採用晶片式數位dPCR核酸檢測技術的奎克生技，則可針對高Ct值、陰性陽性難以確定的低濃度檢體，提供高靈敏度之新冠肺炎病毒核酸檢測。希望運用這些高量能的核酸檢測儀器和試劑，可以儘速防堵疫情擴散。

在抗原抗體快篩試劑方面，寶齡富錦提供15分鐘快速篩檢的Covid-19新冠病毒抗原快速檢驗試劑；華大基因也願意提供唾液抗原快篩產品，以及6種不同變異病毒的檢測試劑，協助擴大快篩規模。除了提供檢驗產品之外，普生公司旗下的居禮醫事檢驗所，是CDC認證核可的PCR檢驗商，也可協助提供檢測服務，每日約可完成500例的核酸檢測。

台灣精準醫療產業協會表示，這些資源及服務可隨時提供支援，視檢驗功能需求、數量大小及急迫性，以捐贈、租用、折價等方式，與各地區需求單位分別接洽。自17日起，協會與生技廠商已陸續與「雙北地區」的「衛福部部立台北醫院、新北市衛生局、以及「宜蘭羅東地區」的陽明交大附設醫院等單位，洽談具體支援合作計劃。

精準醫療協會李理事長特別指出，「台灣東部宜蘭及花東地區的醫療及檢驗資源相對不足，希望政府及各界能多給予支援，及早佈署東部地區的檢測能量。」生技產業界都希望透過各界資源整合，與政府積極配合，以紓解各地區醫療檢驗作業的負荷，擴大病毒防堵，避免疫情繼續擴散。

(工商 )