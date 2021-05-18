缺料危機續在網通廠發酵，18日召開法說會的宇智（6470）總經理劉宜文指出，「料況在第二季仍是很艱困」，下半年雖有部分料況可望緩解，但全年營收成長仍要看料況臉色，且不排除會因原料漲價，拖累毛利率表現，致今年毛利率較去年下修二至三個百分點。

宇智首季交出不錯的成績，因高毛利的企業端產品佔比拉高至五成，大幅超前佔比逾二成的備援（Fail-Over）連線裝置，及逾一成的車用、智慧家庭產品，再加上效率提升、成本改善，今年首季毛利率呈雙漲，來到21.43％，表現優於上季的21.19％及去年同期的19.58％，另單季EPS0.79元也較去年同期的EPS0.69元溫和放大。

但展望第二季，卻因缺料問題浮現而橫生枝節，營運出現雜訊，劉宜文指出，目前訂單能見度已看到年底，但受限於第二季料況愈趨嚴峻，缺料不僅造成出貨遞延，也連帶影響排程及產能利用率，目前產能利用率僅四成。

為了化解缺料和原料漲價的危機，宇智除了努力在市場上追料外，也和客戶積極展開協商中，預計轉嫁效益應可在5月底、6月初發酵，並反映在後續交貨的訂單上。

(工商 )