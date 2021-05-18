「報告陳時中指揮官，建築師國家隊準備好了！」全國建築師公會理事長劉國隆18日表示，該公會呼籲政府應立即建構台灣防疫方舟，建築師們願意協助打造快速移動式負壓病房，攜手共度難關。

面對連日暴增確診的本土病例，全國建築師公會表示，政府應趕快打造快速移動式負壓病房，未雨綢繆的提早因應。

擔任全國建築師公會理事長，同時也是建築師的劉國隆指出，疫情面臨嚴峻挑戰，該公會全力配合中央流行疫情指揮中心的防疫工作，在行有餘力下，願意在專業技術和提供醫護安全環境方面協助政府，攜手共度難關。

「報告蔡英文總統！報告賴清德副總統！報告中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長！建築師國家隊準備好了！」劉國隆說，陳時中表示台灣目前未考慮建立方艙醫院，以病患互相區隔為主要原則。

劉國隆強調，既然政府未考慮在空地搭建巨型臨時院所，不如就建構快速移動式負壓病房，即台灣防疫方舟，讓醫病分流，提供醫生和護士安全工作環境，疫情得以有效控制。

他說，張清華建築師設計全球第一個可拆解回收的負壓病房，並且公開設計圖，讓全球免費下載「台灣防疫方舟」，設計概念是病房不只是照護病人，也要保護醫護。

「循環經濟」負壓病房可在醫院外快速組裝，未來疫情結束，也可拆解、再利用。建議政府可考慮先在疫情嚴重的雙北市快速建構，避免疫情擴大。

劉國隆疾呼，全國建築師公會與各縣市建築師公會已經準備好了，義務積極參與規畫與設計，他也感謝九典聯合建築師事務所、張清華建築師、成功大學、成功大學醫學院、還有成功大學醫院的醫護團隊支援，讓快速移動式負壓病房建構得以完成。

(中時 )