近年來，台灣大鬧人才荒，成長性高、勞動條件優渥等特點，成為國內菁英爭相出走的原因。有位在日工程師，就在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」中，分享自己決定赴日發展的原因，以及在日工作的優點，提供同樣嚮往海外工作的求職者參考。

該網友是國立科大資管系畢業，具有約3.5年前端工作經驗，並考取日檢N1。過去就非常喜歡日本的他，除了希望體驗在日本的生活，也認為在海外工作，將有更多機會與來自各國的人合作，能夠藉此學習到許多東西。他也指出，台灣雖有不少好公司、好人才，也有許多網頁應用需求，但與日本的市場相比，量級是全然不同的，因此決定把握機會出去闖蕩。

像他這樣赴日工作的求職者，如今正好碰上了絕佳時機。網友指出，日本因為高齡少子化的緣故，現正大幅招攬IT人才，簽證及永住權的申請門檻也因此放低，像是最近放寬標準的高度人才簽證，最短只要1年即可獲得永住權，而包括終生僱用、年幼序列制等相對陳腐的制度，也在持續改善當中，對於赴日求職者來說，可說是個相當不錯的時期。

不過前往日本發展，日文流利是否為必要條件？網友表示，其實並不一定，具備日檢N1程度的他，的確在求職上具有相對優勢，但以工程師而言，最重要的仍是技術能力與工作經驗，只要有實力且可用基本英文溝通，還是有大公司願意錄取，甚至提供學習日文的補助。

至於台日薪水差異，網友指出，日本工程師若要說低薪也是低得嚇人，但天花板卻比台灣高出許多，資深工程師的年薪可望落在1000~1200萬日幣，有潛力的新鮮人也很容易找到年薪500~800萬日幣的工作，即便扣除稅收，還是可以擁有相當優渥的生活，因此他認為，整體而言，在日本能夠存到的錢不比台灣少，而生活的舒適度卻有相當程度的提升。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，前進海外就業，是不少求職者的目標，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由前人經驗分享，快速了解各國職場動向，贏在就業起跑點。

(中時新聞網)