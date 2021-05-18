台中市長盧秀燕呼籲返回台中的大專學生注意防疫、減少出門。（馮惠宜攝）

因應全台確診人數不斷增加，中央宣布即日起全台各級學校、幼兒園、安親班停課，台中市長盧秀燕也在下午的記者會宣布，全市學生數達40萬名，已要求各校一定要一一通知到家長，教育局長楊振昇則表示，對於弱勢學童提供行動載具、4G分享器等可出借，且對其午餐也會比照雙北依天數發放現金，讓他們不會因停課而受飢。

盧秀燕在18日下午的記者會中表示，中央已宣布各級學校停課到5月28日，很多家長可能在上班不一定會知道，將請教育局通報各級學校一定要一一通知家長，並說明如何啟動線上教學等事宜。教育局長楊振昇指出，教育局統計18日不含高三、國三學生，台中市各級學校請假人數為3萬5916人，請假比例為10.6％。

他也表示去年就開始注意到停課不停學的部分，經統計台中市家裏沒有網路的學生人數約為10081名，而教育局整備16087台行動載具可供借用，對於弱勢的孩子也500台4G、2200張SIM卡供借用。

另對於停課後，營養午餐退費部分，楊振昇說明，一般學生依各校收退費的規定辦理，對貧困的學生一到五上課日因為教育部是臨時宣布，來不及印餐券，將按實際停課天數發放現金，補助的標準比照安心午餐券，每一學生每天50元，另例假日弱勢學生可能安心午餐券到四大超商和楓康超市兌領餐食。

而針對大專院校返家學子，由於有部分是從疫情較嚴重的雙北市回家，盧秀燕呼籲這些青年學子返家要做好防疫，減少出門。

(中時 )