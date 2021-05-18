停課首日各種教學方式都有，讓家長、學生都搞不清楚。(翻攝網路)

雙北高中職以下學校宣布自18日停課，改在家中線上教學，但17日周一已有許多學生因擔心疫情提前請假，面對突如其來的宣布停課，令請假學生對校方公布的線上教學方式及細節一頭霧水，或是還來不及將課本帶回家，導致今停課首日狀況百出、怨聲載道，有些學校特別開放今日上午讓學生返校拿回課本，學生背著超厚重的書包返家，直抱怨停課真不方便。

首日線上教學的方式更是百百種，除了一度無法登入的「台北酷課雲」外，有的學校是採預錄影片的方式，有的提供各版本教科書書商的數位教材資源，包含影片，題庫，課本和習作的電子書等，有的線上直播，一國多制讓家中有小孩分別在不同學校就讀的家長都快抓狂，搞不清楚要如何上課，並發現有些課程還沒準備好，也不知道要如何取得像是英聽等輔助教材。

也有老師透露，以直播或線上教學，家長可能看得到老師上課方式，對老師的壓力頗大，還需要時間調適面對鏡頭，有的家長還上傳學校鐘聲到家長群組，要父母按時提醒小朋友上下課，但線上教學功效如何，沒人敢保證。

(中時 )