新冠肺炎疫情升溫，各項防疫措施陸續出爐，不過有些企業將員工健康擺第一，超前部署讓員工享有健康檢查、醫療補助。

全球百大紙業公司「正隆」致力推動職場健康，2019年六廠區榮獲衛福部「健康職場認證」，透過「知、食、動、輔」4大面向，給予員工全方位照顧。

「知」即「知識宣導」，每週利用健康管理APP發布健康新知，並舉辦多場健康系列宣導講座。「動」即「樂活運動」，每年提撥經費補助社團活動，並聘請運動指導員教導體能、運動技巧及素養。「輔」即「醫療輔助」，每年分析年度健檢報告與自評問卷，篩選出健康高風險之同仁，進行個別健康指導與衛教，並協助安排與職醫會談或轉介醫療院所，後續亦每季追蹤關懷。

而為提供完善健康照護，除與多家醫學中心簽訂優惠專案外，更將關懷延伸至家庭，員工及眷屬皆可享有住院醫療補助每年3萬元、重大傷病醫療補助每年10萬元，藉由實質金額補貼，減輕同仁負擔。

成立於2014年的創達國際實業有限公司，旗下擁有首創包餡鬆餅技術的「KUKO比利時鬆餅」、有著殿堂級可頌封號的「八月堂」，以及堅持不添加一滴水製做的「Perfepan」，皆廣受消費者的喜愛。

創達國際人資部門表示，除勞基法規定的勞健保、勞退，請、休假制度、三節禮金，門市績效獎金、員工購物優惠與年度健康檢查來吸引烘焙界的優秀人才。每位夥伴都有機會橫跨旗下不同餐飲型態並獲得完整專業教育訓練及制度化的人才培養計劃，表現優異者還有機會外派海外增長國際視野。

目前在台北、台中；高雄等據點開出門市前線職缺，薪資部分兼職工讀時薪160元、正職2萬8－3萬元、儲備幹部店長3萬元起，歡迎對烘培產品銷售有興趣或是想學習賣場行銷工作的夥伴加入！

新冠肺炎疫情漫延，公司提出這類福利，讓員工上班更加放心，這樣的幸福企業讓人愈看愈羨慕。想找屬於的幸福企業嗎？請上1111人力銀行投遞履歷，找尋自己的幸福企業。

(中時新聞網)