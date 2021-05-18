不斷成長進化的國泰人壽女籃隊後衛羅蘋，第16季從替補出發，扮演球隊最強「板凳暴徒」，她在最後一周例行賽，平均貢獻15.0分、3.0助攻、3.0抄截，其中三分球9投6中，助球隊例行賽完美結束，獲選WSBL單周最佳球員。

羅蘋表示：「謝謝教練團、學姊和隊友們幫助我，無論是在順境或是逆境的我，總是有大家推著我、拉著我前進！是團隊成就了我，以後我也會一如既往的努力。很感謝大家對我的認可，這個獎歸功於國泰女籃每一個人，我愛國泰！」

羅蘋感謝球團這些年栽培，征戰WSBL第3個球季的她，逐漸熟悉球隊節奏，這一季攻守兩端表現亮眼，平均每場來到11.8分、2.4籃板、2.5助攻和2.1抄截，特別是三分球命中率逼近5成(平均每場4.1次出手，投進2球)。在最後一週例行賽，票選得分上，羅蘋獲得18分，領先群雌，居次隊友林育庭。

第16季WSBL首周最佳球員為台元女籃林文佑，次周為國泰女籃鄭伊秀，第三周則是「小丁」林育庭，加上羅蘋，國泰女籃包辦例行賽最後三周最有價值球員。

(中時 )