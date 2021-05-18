疫情爆發是否也衝擊求職信心？日前有名網友在社群論壇發文表示，自己上禮拜衝動離職了，雖然只做1個月，但就是不適合那家公司，沒想到又剛好碰上疫情爆發，好不容易接到的面試通知又因為疫情關係被取消，心裡一直懊惱是不是太衝動了？

此文一出，也釣出許多類似遭遇的網友，「跟我一樣4月底提離職5月現在放特休結果現在後悔了」、「提離職前本來就要有這體認了，下次還是找到新工作再辭職比較保險」、「前幾天也打算離職，結果被主管擋了下來，現在想想還好他有擋我」。也有網友出言鼓勵原Pｏ「耐心找，視訊面試」、「換個角度想，剛好可以好好在家做防疫這種時期出去工作也是種風險啦！」

1111人力銀行發言人黃若薇提醒年輕求職者，找工作前必須先了解自己需求，也了解應徵職缺，才能精準抓住人資喜好，一舉拿下錄取通知。調查發現，企業人資平均僅用155秒(約兩分鐘半)審完1份履歷，若是包括沒有照片、沒有自傳、職能不符合應徵職務所需、履歷錯字連篇、學歷不符合要求，在第1關就會被淘汰ｏｕｔ。

黃若薇建議原Pｏ，應徵不同的職務，履歷都必須重新檢視修正後再送出，而在面試前，不妨先將想要了解的公司問題逐一條列，主動詢問主考官，不僅能展現個人主導性，也有助於更精準掌握應試公司背景，而避免多走職涯冤枉路！

為協助求職者深入了解企業評價並汲取相關應徵者經驗，1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」即日起展開面試經驗大募集，徵稿面試心得、工作經驗及應徵技巧，歡迎網友分享工作經驗及職場甘苦，稿件一經採用即可獲得1000元稿費，活動時間到5月底截止。

(中時新聞網)