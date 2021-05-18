1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，而各大專院校也藉由多元產學合作，舉凡學術研究、各式展演、大專賽事，厚植學子實作能力。近年全球半導體產業蓬勃發展，中山大學就自行研發晶體生長設備及相關技術，有望助攻產業升級；而全球半導體設備龍頭ASML(艾司摩爾)，為了招募優秀人才，日前於逢甲大學舉辦徵才說明會。

全球遭遇嚴重晶片荒，汽車製造業所需的第三代半導體材料「碳化矽（SiC）」製作難度高，導致供不應求。國立中山大學晶體研究中心創全國大專校院之先，目前正自行研發晶體生長設備及相關技術，透過2200oC以上的超高溫生長出碳化矽晶體，是目前國內唯一具備生長6至8吋晶圓設備的研究中心，製程不假手他國，MIT高品質晶體，助攻台灣半導體產業升級。

中山大學材料與光電科學學系講座教授兼晶體研究中心主任周明奇表示，台灣半導體產業獨步全球，在晶圓代工領域居全球之冠，但在發展5G、電動車等新興科技過程，卻因缺乏第三代半導體材料「碳化矽」與「氮化鎵」晶體，而使相關產業發展受限。他進一步指出，國內極少公司投入生產碳化矽及氮化鎵晶體，主要是因「晶體生長的技術門檻太高，且需大量時間及經驗」，以目前市面投入生產的公司來說，就因長晶設備及熱場非自行研發組裝，常導致生長晶體良率太低。

周明奇指出，經濟部為加速台灣產業升級，提出「循環經濟產業創新計畫」，成立「高雄循環技術與材料創新專區」，以路竹、橋頭園區作為半導體材料的生產基地，以新材料產業研發作為發展核心。晶體中心將與2家大型上市公司攜手共同開發高純度碳化矽粉末、坩堝及隔熱材料等上游原物料，中心並負責開發碳化矽晶體生長技術及長晶設備，而中山大學技術移轉的設備公司，則負責碳化矽晶體的生長及切磨拋，三方將朝成立碳化矽晶體生長公司的目標邁進。

ASML日前於逢甲大學舉辦徵才說明會暨面談會，參加人數逼近200人。逢甲大學校長李秉乾(前排左4)親自出席，並率領校內各主管為同學們打氣。（圖/逢甲大學提供）

ASML總部位於荷蘭Veldhoven，原屬於飛利浦研究單位， 1984年獨立出來，如今已壯大為全球半導體產業發展先進製程的重要策略夥伴，也是全球最大半導體設備商，市值全球第1，也是「護國神山」台積電的重要合作夥伴。隨著客戶需求的增長，為了客戶提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，ASML持續擴大在臺營運，2021年將大舉招募600位工程人才，預計到年底前ASML在臺灣的員工人數將超過3500人。

逢甲大學校長李秉乾表示，非常重視此次ASML蒞校徵才，並親自出席了菁英說明會。他說，非常樂見世界頂尖的半導體設備公司到逢甲大學來尋找好的人才。逢甲大學一向積極提供學生好的學習和機會，以「培養能參與產業升級社會轉型的創新人才」為目標，期勉同學在就學時期就做好準備，具備好的專業及積極進取的態度，好的就業機會一來，自然不會輕易放過。

ASML的林夆澤資深協理則提到，ASML最重視的是創新與設計，臺灣是ASML在亞洲的最大據點，過去6年，艾司摩爾在臺灣的員工成長3倍，2013年時約1000人，如今已擴張到近3000人，員工國籍更橫跨27國，組成極為多元。人資部門的唐若瑜專員也提到ASML特別強調Challenge, Collaborate, Care的「3C價值」，他們在積極尋找願意站上國際舞臺的人。

(中時新聞網)