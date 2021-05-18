法國媒體集團威望迪(Vivendi)正尋求賣出環球音樂集團(UMG)的10%持股。環球為多位知名藝人所屬公司，包括歌手Lady Gaga。威望迪也計畫將該公司分拆，並於荷蘭股市上市。

音樂產業正從串流營收中獲益，而威望迪也試圖從集團金雞母中套現獲利。

威望迪周二表示，集團正在分析將環球音樂10%股份賣給一位美國投資人，或是發起至少5%或至多10%環球股份的IPO。

環球目前由中國的騰訊持有20%股權，而此前騰訊才兩次賣出10%股權。而威望迪則持有其餘的80%股權。

威望迪在上周制定了將環球音樂在9月27日前上市的計畫，並將60%股份分配給現有股東。

威望迪對環球集團的估值為330億歐元。

威望迪提議，未來董事會將由獨立董事組成，威望迪及其家族財團都不會派代表到環球董事會。另外也將有一機制，來防止未來有人對環球的敵意收購。

如果去除出售環球10%股份的可能，在IPO之後，環球三大股東將會是威望迪的20%、騰訊領頭財團的20%，以及威望迪老闆和法國富商Vincent Bollore的16%。

(時報資訊)