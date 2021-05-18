上市櫃生醫指數成分股 新增醣聯、長聖等四檔 17:402021/05/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布上市櫃生技醫療股價指數2021年第2次成分股定期審核結果，審核結果成分股納入醣聯（4168）、長聖（6712）、亨泰光（6747）、達亞（6762）等四檔，另成分股刪除健亞（4130）、亞諾法（4133）、豪展（4735）等三檔，增刪成分股變動將自5月18日盤後生效。 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 (工商 ) #豪展 #達亞 #醣聯 #長聖 #亞諾法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 12:562021/05/18 社會 聯亞光 四大策略拚營運 04:102021/05/17 產業．科技 花王事件翻版 聯亞疑被誤認成生技股強勢漲 20:222021/05/17 財經 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 疫情、通膨恐慌台股大地震 中長線動能仍在 14:112021/05/17 財經 企業獲利穩、基期低 有利日股基金長線佈局 16:312021/05/17 財經 疫情燃燒 台股重挫 但力守前低15,165點 12:212021/05/17 財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 亞股成提款機 外資賣壓創2月以來新高 16:552021/05/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：富邦媒、愛之味、聯華食、杏輝、聯發科 10:012021/05/17 財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 可悲！5天2次停電 下波換E、F組 網轟：2兆風電咧 - 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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