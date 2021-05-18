台灣指數公司公布上市櫃生技醫療股價指數2021年第2次成分股定期審核結果，審核結果成分股納入醣聯（4168）、長聖（6712）、亨泰光（6747）、達亞（6762）等四檔，另成分股刪除健亞（4130）、亞諾法（4133）、豪展（4735）等三檔，增刪成分股變動將自5月18日盤後生效。

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(工商 )

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