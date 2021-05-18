期交所在110年5月18日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、金融期貨契約(TF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及金融選擇權契約(TFO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自110年5月19日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)