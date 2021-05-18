《期貨》期交所調整臺股期貨契約等保證金 19日起實施 17:402021/05/18 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所在110年5月18日公告調整臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、金融期貨契約(TF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)及金融選擇權契約(TFO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自110年5月19日一般交易時段結束後起實施。 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ (時報資訊) #期交所 #保證金 #契約 #期貨契約 #選擇權契約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 09:442021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ 10:012021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 最嚴限水 竹科節水率將升至17％ 04:102021/05/18 財經要聞 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 500萬劑莫德納疫苗最快6月來台 - 財經 - 工商 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 一場大殺戮爆2大預兆 謝金河洩外資下一波動作 - 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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