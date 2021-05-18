盛弘（8403）集團布局防疫商機馬不停蹄！子公司敏成（4431）18日宣布，已完成兩條國產熔噴產線的改良升級，預計將於六月中旬運往美國德州休士頓，並與德州台資口罩廠合組一條龍式個人防護設備（PPE）生產線，正式進軍美國市場。

敏成將以雙主軸搶攻美國口罩商機，首先將鎖定美國零售業龍頭Walmart、大型連鎖賣場Costco、藥妝連鎖通路CVS及連鎖藥局Walgreens等大型通路的一般醫療口罩長期需求；另一方面也看好後疫情時代的商標授權市場，目標瞄準MLB、NBA、NFL、NHL、MLS等美國職業體育聯賽的商標授權口罩商機，可望成為敏成跨足美國市場的代表作。

盛弘集團執行長楊弘仁指出，新冠疫情改變了大眾的生活與消費習慣，口罩將成為生活的必要配備之一。隨著美國已達成過半數成年人接種新冠疫苗，可望於今年底前逐步恢復正常經濟生活，球賽及演唱會等大型活動也將陸續開放讓民眾參與，屆時周邊商品的市場將逐步回溫。敏成除了看好一般醫療口罩的長期需求外也瞄準美國後疫情時代商標授權Logo口罩的消費市場潛力，待正式前往美國建置產線後就會展開授權洽談，期望可盡速取得授權，並透過此發展策略逐步提升敏成於海外市場的營運表現。

有鑑於國內疫情升溫，敏成將持續配合政府滿足國內口罩濾材需求。另外，該公司繼去年底攜手美德醫療-DR簽訂合作夥伴協議，順利前進菲律賓設立熔噴布產線外，今年重點布局的美國市場也將落地執行產線設立，未來敏成將持續擴大佈局全球市場，打造國際防疫物資供應平台，目標成為個人防護設備（PPE）的國際大廠，為台灣以及全球疫情貢獻心力。

(工商 )