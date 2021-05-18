逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高走高，終場上漲792.09點作收，漲幅5.16％，收在16,145.98點；櫃買指數亦同步大漲7.84點，漲幅4.33％，收在188.95點；三大法人進出方面，外資續買221.34億元，投信續買12.73億元，自營商轉買64.11億元，惟外資法人於台指期貨市場上則是轉賣4,707口多單，累計淨空單部位為20,104口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股18日表現亮眼，雖國內本土疫情延燒，不過，就在市場陷入恐慌與悲觀之際，盤面多檔鋼鐵、航運股，以及部分強勢傳產、金融族群，全面強勢大漲；電子股方面，聯電、聯發科、天鈺、敦泰、亞信、九暘、彩晶、友達、群創、華邦電、威剛、晶豪科、群聯、鴻海、正達、台揚等，均同步強漲。

觀察盤面，上市櫃公司融資餘額連五日大減，率先回檔整理的電子股紛紛止穩，而陷入多殺多的鋼鐵、航運股不再是拖油瓶，加上外資開始反手大買，研判台股反攻的號角可望響起。隨止跌契機浮現，即便明後兩日有所震盪，逢低都是低接機會。

個股方面，本周納入投資組合的AES-KY，首季每股賺近一股本，營運前景看好不變，股價持續走高，趨勢在多方，只要守穩10日線或月線不破，後市仍有續漲機會可期。

選股方面，鋼鐵、航運類股表現強勢，預期19日早盤仍將有作價拉抬機會，惟受致於10日線及月線蓋頭反壓，若反彈遭遇壓力，則暫不宜過度追價，宜待壓回後再做考量。

至於部分跌深的電子股，則由於短線股價跌幅已深，預期可望迎來一波大漲機會，包括聯電、聯發科、合晶、威剛、欣興、光罩等，均可留意。

(工商 )