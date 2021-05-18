證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤18日在外資買盤回溫激勵下，出現觸底反彈，終場大漲792.09點，收在16,145.98點，重新站回「萬六」大關，也站回5日均線。而加權指數一旦站上5日均線，日KD指標交叉向上，預期將有望出現比較像樣的反彈，18日站上5日均線上後，果然多頭反攻氣勢源源不絕。

展望後市，大盤日KD 19日可望交叉向上，目前月均線、季線位置距離目前加權指數仍遠，因此，預期台股本波反彈力道不弱，投資人可好好把握這一波反彈行情。

個股方面，本周納入投資組合的南電，電子股回溫，且ABF載板銷量優於預期，第二季ABF、BT可望價量續揚，股價18日重新站回所有均線之上。

選股方面，目前盤面資金排擠效應相當明顯，前陣子強勁的防疫概念股，見到獲利了結賣壓，取而代之的是原物料漲價概念股及電子龍頭股，航運、鋼鐵出現跌深反彈。不過，由於短線跌幅過深，反彈過程中勢必會遭遇解套賣壓，建議短多操作，漲不動就先行出脫。

此外，續航力較強的預計會是在電子龍頭股，尤其台積電、聯電、聯發科、聯詠等大型電子股，都剛在低檔黃金交叉且站上短均線，預期反彈的時間會延長，投資人可短多操作。

(工商 )