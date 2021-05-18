金管會推動財富管理新方案，去年允許符合資格的銀行及券商，可申請開辦資產逾1億元的高資產客戶財管業務。續去年底首波允許3家銀行及4家券商開辦後，今（18）日宣布第二波核准名單，共有4家銀行及1家券商獲准開辦。

去年9月法規鬆綁後，首波共有9家銀行、6家券商遞件申請開辦高資產客戶財管業務，金管會去年底核准中信銀、兆豐銀、上海商銀等3家銀行，元大證、兆豐證、永豐金證與國泰證等4家券商開辦，目前均已開辦相關業務。

銀行局副局長黃光熙表示，第二波共有8家銀行遞件申請，經書面審核及與主要業務負責人面談後，共有國泰世華銀、一銀、合庫及瑞銀台北分行等4家銀行獲准。證期局副局長蔡麗玲則表示，此次核准元富證以財富管理信託及債券自營方式辦理高資產客戶服務。

據金管會統計，4家券商的高資產客戶財管業務目前共有22位客戶、銷售金融商品3381萬元，以投資境外結構型商品或信評低於BB-的高收益債券較多。至於3家銀行尚在準備上架銷售商品，目前尚無相關統計數據。

黃光熙表示，高資產客戶財管業務經過二次審查後，符合資格標準但尚未提出申請的銀行，或先前申請未獲准、已強化規畫及管理制度的銀行，仍可視業務規劃及需求準備妥適後，自9月起個別向金管會提出申請，將依據相同書面審查及面談程序進行審查作業。

(時報資訊)