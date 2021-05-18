5G、新能源車及第三代半導體新興應用激增，帶動大尺寸高功率被動元件需求，信昌電(6173)表示，目前公司在手訂單約4個月，第2季會比第1季好，不過新冠肺炎疫情變數仍在，還要觀察疫情的影響。

信昌電今天參加櫃買中心業績發表會，信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包括：網通(含5G基站 、IoT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，隨著第三代半導體氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)等寬能隙(WBG)化合物半導體的導入設計，低損、高耐壓、高功率、高耐溫等特性，讓高壓大尺寸MLCC、Chip-R及Power Inductor更具有其匹配性，後續應用市場商機龐大，相關應用成為信昌電未來發展聚焦重點，目前信昌電在快充電源、5G基地台等應用領域已完成多項導入案件，並已大量接單。

在車用部分，信昌電表示，新能源車滲透率快速提升，大幅提升大尺寸、中高電壓之MLCC及高功率Chip-R之應用，信昌電亦於全球各區域導入車用電源模組，由於認證時間較長，預計後續將持續發酵；至於5G手機帶來射頻元件應用大量增加，且5G基站集成化需求將原金屬腔體濾波器改為LTCC陶瓷介電濾波器，亦帶動LTCC陶瓷粉末需求。

信昌電表示，公司因應目前客戶需求，持續開發大尺寸及中高電壓之MLCC、Chip-R及一體成形高功率Power Inductor，並持續擴充產能，預計今年資本支出約8到9億元，產能約增加15%，而公司也將持續開發高階、高溫、高壓、高容MLCC介電陶瓷，以及各系列RF用LTCC材料，亦將透過華科平台進行產品整合與擴大銷售。

受惠於終端需求強勁，信昌電第1季稅後盈餘為2.7億元，年增1.9倍，每股盈餘為1.57元，累計前4月合併營收為19.83億元，年成長31.77%。

(時報資訊)