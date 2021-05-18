教育部宣布全台學校停課至28日，引爆居家學習需求，大豐電宣布旗下大大寬頻及高雄大大新寬頻推出半年期短合約，同時搭配超值『學生防疫方案』，120M每月只要400元，落實政府停班不停學、學習不落後的政策，新北及高雄的民眾均可申裝，亦無須擔心家用寬頻通常是長期綁約的問題。

隨著全台各級學校停課改為線上學習，部分家長也必須陪伴幼童在家遠距上班，民眾宅在家娛樂、學習及工作時間拉長，對於網路的需求也更高，在新北市、高雄市擁有大量有線電視及寬頻用戶的大豐電表示，防疫期間不可避免地會有消費者因工作、照護、學習等急需使用寬頻或有線電視服務，另外考量到近期一定有不少家長及學生對於短期寬頻上網服務有所需求，

大豐電表示，有線電視裝機及維修多半必須進入客戶家中，我們會在萬全的防護及準備下為客戶提供服務。大豐電強調，以相當嚴格的標準把關工程人員的執勤狀況，每日結合疫情指揮中心公布資料調查確認員工足跡，並即時調整人力遞補支援。工程人員出勤前後均確實量測體溫，如需入戶服務，會著乾淨衣物進入客戶家中，完成安裝後即替換清洗，徹底消毒器材，保護自身也守護消費者健康。

大豐電同時宣布，全額補助旗下員工接種疫苗，到年底為止都可以申請，另配合政府相關防疫政策，除公司內部防疫升級，已提前規劃並模擬辦公分流作業，各部門人力、器材、設備皆有分組計畫，遠距辦公、會議系統也測試完成，一旦啟動下一階段分流，軟硬體皆能迅速就位。

(中時 )