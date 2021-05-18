美國總統拜登17日表示，預定6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，這是美國首度將獲得官方認證使用的疫苗供應海外。駐美代表蕭美琴也表示，「進洽爭取中」。資深媒體人黃寶慧在17日晚間越洋專訪前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），蓬佩奧表示，他相信台灣政府有辦法儘速取得美國疫苗。

被認為是史上最挺台的美國第70任國務卿蓬佩奧，17日晚間接受資深媒體人黃寶慧越洋獨家專訪表示，自己相信台灣政府有辦法盡快取得希望的疫苗，並傳達「特別訊息」給總統蔡英文。

美國總統拜登昨表示，美國預定將在6月底釋出2000萬劑疫苗給其他國家使用，其中就包含已經在美國取得使用許可、公認效力比AZ更好的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。而疫情持續發燒的台灣，能在這波疫苗釋出潮中搶到多少劑「救命針」？蓬佩奧喊話台灣人，應該要相信台灣政府取得疫苗的能力。

蓬佩奧在專訪中謙稱，雖然自己已經卸任了，沒有能力直接影響美國政府，「但相信台灣的政府和私部門一定有辦法獲得疫苗。我們看著每一次疫情的突發狀況，我們知道病毒會突然爆發。但我們可以採取應對措施。我們現在處理的方式，讓死亡率已經可以降到，相較於與世界上大多數地區6個月、8個月、或10個月前的低點。我們必需繼續努力。」

在即來到的520蔡英文總統就職紀念日，蓬佩奧也特別傳達訊息給總統蔡英文，鼓勵她繼續帶領台灣人一起勇往直前，「（我欣賞）你們讓人們表達不同的意見，不同的觀點，讓政壇出現良性競爭。你們發展經濟，也在疫情來襲時照顧台灣人民的健康。我認為你們展現了一個良好、健全的公衛體系，應該如何應對疫情，使人們保持健康、存活下來，並同時發展經濟。」

(中時新聞網)