洛杉磯港延續了其創紀錄的連勝紀錄，在其114年的歷史中創下了最繁忙的4月。

洛杉磯港務局執行董事吉恩·塞羅卡（Gene Seroka）在週四的媒體發表會上說：「這在洛杉磯確實是史無前例的。」

洛杉磯港在4月處理了946,966英尺標準貨櫃（20英尺當量,TEU）。塞羅卡說：「與去年同期相比，這是一個37％的高峰，當時全球貿易隨著大流行的開始而下降。」 「這是迄今為止港口114年歷史上最繁忙的4月，比之前在2019年創下的紀錄高出了29％。」

他說，在連續11個月下降之後，該港口已連續9個月同比成長。「值得注意的是，自去年七月以來，我們一直平均每月有90萬標準貨櫃。」

塞羅卡說，該港口上個月處理了89艘貨櫃輪，高於2020年4月的76艘。這些船得到了有效的處理。「我們上個月的泊位平均每天有16艘貨櫃輪。請記住，在激增之前，我們的平均值僅為10。」

塞羅卡說，港口的擁堵狀況也有所緩解。

他說：「最近幾天，我們在聖佩德羅灣的停泊處看到的貨櫃輪少至13艘，」他指出，截至週四清晨，有17艘停泊在錨泊船上的船舶，其中有8艘開往洛杉磯港。

「另一個令人鼓舞的跡象：越來越少的船隻直駛到等候區。從2月份的90％下降到4月份直接停泊的船隻的比例已從65％下降到了6月份。塞羅卡說，平均等待時間現在是6.7天，而三月份為7.9天。

他指出，有9艘船在4月30日停泊，代表著將增加的132,000 TEU包括在5月的船期中。

塞羅卡表示，儘管交通擁堵有所緩解，但進口並沒有減少，報告4月份進口總量為490,127標準貨櫃，較去年同期成長32.4％。

他說：「然而，出口繼續受到拖累，賬本那邊的出口量不到115,000個標準貨櫃，下降了12％。在洛杉磯，過去30個月的出口量已經減少了27個月。」

塞羅卡說：「4月份的進出口比率幾乎是4.3比1，這是我們迄今為止看到的最大差距。」 「而且，對空櫃的爭奪仍在繼續，4月有超過342,000個空貨櫃單位重新安置回亞洲。這僅比上個月的歷史紀錄低了幾千個貨櫃，並且比2020年4月增加了81.6％。

他說，2021年頭四個月的數據「超出了圖表」、「我們處理了超過350萬個TEU，與2020年相比成長了42％。」

塞羅卡指出，從1月1日到4月30日的總交易量與「波動性較小」的2019年同期相比增長了20％。

(中時新聞網)