近年大陸隨著自媒體平台的發展，旅遊博主（部落客），成了不少年輕人的職業選擇之一，從事這行業的數量增長迅猛。據大陸《工人日報》報導，透過業內人士不完全估算，2016年前大陸的全職旅遊博主還不足1000人，如今各平台的旅遊博主總數早已超過10萬人。

據人民文旅發佈的《2020年抖音旅行創作者生態白皮書》，與1月相比，2020年11月抖音旅遊博主開播數增長了6倍，直播場均的粉絲增長也增加528％，旅遊業線上化進程在加速。

有業內人士分析，相較於平台，博主距離消費者更近，因此可以更精准地觸達用戶，影響消費決策。

據介紹，現階段旅遊博主的工作方式主要分為2類。一類是完成甲方的規定任務，另一類是拍攝自訂主題作品。前者通常由甲方設置路線和拍攝腳本、安排地接，博主只需要完成旅拍內容即可；後者則需要博主對路線、經費、意外風險等進行預設，在旅行過程中完成腳本內容，經後期處理後進行內容推廣。

但值得注意的是在逐利泡沫下被扭曲的旅遊觀。一位業內資深旅遊達人說，部分博主不負責的獵奇行為帶來了錯誤的旅遊觀，有時還會危及遊客的人身安全。

同樣被流量綁架的，還有孵化網紅的MCN機構。有博主透露，不少MCN仍處在野蠻生長階段，為賺取流量會代替博主接很多廣告賺快錢，廣撒網簽約各類達人，以期在博主爆紅後分食利益。

(旺報 )