台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

《中時新聞網》記者下午在萬華區目擊，被徵調的首都客運公車出現在龍山寺附近街道上，駕駛員全身穿著防護衣，由衛生單位人員陪同，開到疑似快篩陽性跟PCR陽性確診者住處樓下，由衛生單位人員上樓將民眾帶下樓，全程約5分鐘。民眾戴著口罩與行李下樓後，被引導由防疫公車後門上車，公車駕駛座與後方座位區則是設有透明塑膠隔簾區隔，以確保工作人員安全。由於大型公車出現在狹窄的街道巷弄，作業過程引起許多路過民眾側目。

由於1名60多歲婦人在家中被發現死亡、同時是新冠肺炎確診個案，但外傳該名婦人到台安醫院快篩陽性後，被拒絕收治。對此，台北市長柯文哲表示，因篩減量大，導致醫院塞車，目前已建立專門交通運輸團隊，並徵調專責防疫醫院，未來應會避免類似問題。

柯文哲表示，前幾天開始設立快篩站，所以有兩個情形，一個快篩出來是陽性，我們就馬上處理，另外去醫院做檢查，回到家兩三天後，醫院才通知他PCR是陽性。

柯文哲指出，坦白講，目前台灣篩檢量暴增太多，目前PCR有點塞車，所以做PCR檢測到結果出來，需要有幾天時間，之後要通知(婦人)才發現延遲，所以我們馬上建立專門的交通運輸團隊。

柯文哲說，目前共8輛救護車，消防局2台巴士，還以從公運處調來10輛巴士，我認為將近20輛專屬運輸車，運載快篩陽性跟PCR陽性，所以加上現在開始徵調，北市所有專責防疫醫院，這些問題應該可以解決。

柯文哲強調，這場戰爭滾動式修正 一直在變化，會以最快速度去應變，不敢說做100分，但有問題馬上修正，把這系統修得更好。

(中時 )