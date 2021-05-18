7天，本土案例累積近千，多縣市個案連連爆，從7例到335例，疫變升溫，抗疫須防範未然，愈來愈多企業緊急思考如何導入在家工作的分流辦公模式。

「在家工作」模式將打破上班族既有的工作慣性，企業與員工都需要面對更多挑戰與關卡，包括工作量重新分配、工作時程排定、出缺勤計算、檢視工作效益、溝通匯整等，團體群聚模式都得打掉重塑，發展一套新的獨立且連結完整的因應模式。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，COVID-19疫情至今未見盡頭，work from home（簡稱WFH）成為職場未來趨勢，為協助國內企業精準掌握人力資源動態，協助公司進行更完備人才管理，1111人力銀行早就規劃出完善的「1HR人資管理系統」，透過E化平台，整合人資單位在選、育、用、留各階段管理流程。

黃若薇說，近期「差勤管理」最為企業端高度詢問並使用，1HR的「差勤管理」系統，具備彈性設定個人差勤及給假規則、支援多樣班別規則，包含線上簽核管理、員工個人差勤記錄查詢及線上申請、簡單快速排班，能可滿足多產業排班需求，另外還有上班族又愛又恨的APP打卡功能。

例如APP打卡功能，拜科技之賜堪稱定位打卡利器，以GPS定位所在位置，正確紀錄打卡時間與地址，也可以先行設定住所或是辦公地點範圍，就可以直接觸按打卡，輕輕鬆鬆一鍵完成。其他如線上請假、加班、出差申請等特殊行程設定，皆可快速完成，主管可隨時隨地簽核，省去人力煩瑣核對，提升行政效率。

全民抗疫時期，1111人力銀行善盡社會責任，即日起提供企業免費使用「1HR人資管理系統」服務，助攻企業處理排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理一站到位，歡迎致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)