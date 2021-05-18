罰不怕？21類場所暫停營業，桃園警方大舉出動查察違規業者，桃園市警察局統計，17日仍有6件違規，分別是夜市攤商、撞球場、桌遊店、酒吧及2間夾娃娃機店。警方表示，製作相關資料後將函送桃園市衛生局裁處，請民眾勿心存僥倖。

6件中違規案中，桃園1件、中壢5件，桃園警方表示，17日傍晚，在桃園夜市進行防疫查察時，發現某家水果攤，前方的攤車已經用布包覆，似乎停業模樣。但是被眼尖的員警發現，邱姓負責人仍在攤車後面私下擺設攤架，並提供客人外帶水果服務。員警立刻製作查訪紀錄表，並要求其立即停業，也函送桃園市衛生局裁處。

中壢警方則是查緝到撞球場、桌遊店、酒吧及2間夾娃娃機店，警方表示，其中一部分是民眾檢舉，其餘是警方主動查緝。部分業者雖供稱不清楚相關防疫規定，但警方從嚴認定，除要求其立即停業外，也隨即製作資料並函送裁處。

桃園市長鄭文燦18日主持防疫會議時表示，累計2305家21類業者停業，發現6家違規者一律要移送，並按照傳染病防治法處分，「請各業者不要挑戰公權力」，只要民眾檢舉，或者員警主動發現，都會從嚴、從速稽查。他說，落實停業規定，是為了減少群聚、減少感染風險，也請警方持續執行業務。

(中時 )