市議員吳敏濟18日邀相關單位協商，以解決承攬稻桿捆紮回收作業農民資金週轉問題。（陳淑娥攝）

電廠僅收2期稻桿就叫停，回收作業的農民出現資金周轉問題。（陳淑娥攝）

台中市外埔綠能園區氣化電廠未能如期運轉發電，承攬稻桿捆紮回收作業農民也因回收作業停擺，前期設備投資無法回收，資金週轉出現問題。市議員吳敏濟18日邀相關單位協商，會中決議電廠營運商將於6月底前提出因應方案。

吳敏濟指出，外埔綠能園區氣化電廠未能如期運轉發電，至今已被環保局依合約開罰9次，承攬稻桿捆紮回收作業的農民因回收作業停擺，前期設備投資無法回收，出現資金週轉問題，環保局與廠方都負有責任。

回收作業農民莊木翔表示，環保局3年前找他組稻桿回收團隊，希望配合外埔綠能園區氣化電廠作業，他當時建議正式簽約以保障自身權益，但局方一再保證電廠合約長達20年，政策勢在必行，雙方於2018年6月僅簽定稻桿收運合作意向書。

莊木翔指出，團隊在田間多方試驗找出最合適曳引機與捆紮機組合，才陸續購買設備正式加入捆紮行列，不料電廠僅收2期稻桿就叫停，目前機器不是閒置在屋外長草，就是向設備商下訂後不敢領回，大家都有資金週轉困難。

環保局簡任技正王宗邦表示，農民資金出現問題，的確是稻桿氣化電廠未能如期運轉所致，希望廠方提供一定程度協助。禾山林總經理廖宗銘指出，氣化電廠一定會繼續下去，發電設備目前尚有許多技術性問題須解決，致整套設備無法運轉。

吳敏濟說，初步統計農民投入設備資金約1千萬元，金額不算大卻可能讓無辜農民資金斷鏈，既然稻桿氣化發電廠一定會運作下去，建議禾山林以無息借貸方式協助解決資金問題，電廠未來正式營運後，再從回收勞務費中扣除。

協調會最後決議，環保局1星期內詳細統計農民投資金額提供給廠商，禾山林在6月底前提出因應方案，屆時再召開第二次協商會議。

(中時 )