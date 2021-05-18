許多人在睡眠時會做夢，夢境對於每個人來說，意義都不一樣。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果夢見去廟裡拜拜、手錶壞了、抓大魚、拿著鑰匙、頭髮變白，都是預示著近期即將轉運，可以揮別過去的壞運，過得越來越順遂，生活更加平安、幸福。

▍1.去廟裡燒香拜佛

夢到拜佛，可能是暗示近期生活或工作上，將會得到貴人的幫助。上天賜予好運，在貴人的幫助下，能夠順利的解決各種問題，在工作、事業上好運連連，取得成就，生活也將會變得更加甜蜜、幸福。

▍2.喜歡的手錶壞了

夢見手錶壞了是吉兆，表示將會有好事降臨，可能會是一個驚喜，預示著做夢者最近會過得非常如意，心願總是能巧妙的達成，而且生活也過的非常順心，沒有煩惱憂愁。如果是夢見手錶摔壞了，就顯示做夢者的身體非常健康，如果生病也能很快痊癒。

▍3.去河裡抓大魚

魚代表著財富和吉祥，夢到抓大魚，預示著家人身體健康，少年會平安成長，老人將會延年益壽，做夢者近期也將有好運氣，尤其是在財運方面，能有滿意的收入，或許做夢者也將因此而過上富足的日子，不愁吃穿。

▍4.拿著鑰匙

鑰匙代表著開啟新的希望，夢中的鑰匙多被認為象徵著解決問題的辦法。所以夢見鑰匙，很可能是在暗喻著做夢者當前所遇到的各種問題，都將順利解決，從此萬事無憂，開始轉好運，任務能夠順利的進行，將會在不久後享受到勝利的果實。

▍5.頭髮變白

夢見頭髮變白，是一個大吉的好兆頭，多預示著做夢者當前的身體非常健康。中年人夢見自己白頭髮，說明這段時間吉祥平安，一切順利，表示可以獲得別人的尊敬而提高社會地位。老年人夢見自己白頭髮，預示可以長壽。

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(中時新聞網)