龍燈-KY（4141）在第一季的傳統淡季中，受惠全球作物保護劑市場需求成長，單季營收創下歷年同期新高，惟匯損雖較去年大幅減少51.7％，但單季稅後淨損仍達2.23億元，稀釋後每股虧損 1.28元。

財務長袁新澤表示，今年第一季糧食需求及價格持續提昇，使得農民耕種率間接提高，全球作物保護劑市場需求亦跟著成長，龍燈第一季營收繼2020年第一季大幅成長31％後仍保持成長16.7％，也因此，首先季營收以21.1億元創下歷年同期新高，且主要市場銷售均呈現成長。

袁新澤表示，作物保護劑市場第一季為產業傳統淡季，歷年來第一季獲利挑戰特別大，雖然如此，公司這兩年營業淨利皆可維持正數，相對前幾年第一季皆呈現營業淨損已大幅改善；而在匯兌損失部份，巴西匯率第一季雖仍呈下跌趨勢，但跌幅已較去年同期大幅縮小，因此公司單季雖仍呈現匯兌虧損，但己較去年同期大幅減少。與此同時，4、5月份巴西匯率相對美金也開始升值，預期將可舒緩公司匯兌虧損。

隨著作物保護劑市場需求持續成長以及傳統第二季旺季的到來，再加上巴西匯率近期回升的狀況下，龍燈對於第二季的營運相對樂觀。

營運逐步回穩的龍燈，第一季合併營收21.1億元，年增率成長8％；若以功能性貨幣美元計算，第一季合併營收達7,547萬美元，年成長率達16.7％；第一季營業毛利7.1億元較，年增約3.6％；在匯兌方面，匯損較去年大幅減少，單季稅後淨損約2.23億元，較去年同期稅後淨損4.62億元減少51.7％，稀釋後每股單季虧損1.28元。

(工商 )