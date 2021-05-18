國內新冠肺炎防疫警戒升級，金融運作有三件事亦不改變。證期局副局長蔡麗玲18日表示，由於實務上執行困難及投資人信心問題，即便警戒升級，今年股東會仍是要有實體會議，且要在6月底前舉行；其次是股市不停盤，會持續運作，供投資人交易；第三就是金融營運亦不會中斷，提供資金流動及給付。

疫情緊張，若後續封城、限制人員流動，是否以特別法，讓股東會改線上或視訊方式舉行，亦或延後舉行？

蔡麗玲表示，依現行公司法規定，股東會無法用線上召開來取代實體股東會，且實務運作上仍有很多困難與外界疑慮需要克服，如視訊會議時參與的股東身份認證有困難，其次是會議若斷訊，股東權益如何維護，三是線上同時計票上會有困難，第四是各公司資訊系統要同時容納大量在線人數，都有一定的困難。

在會議舉行期限上，依證交法規定，一定要在6月底前完成，若股東會延期，會涉及股票停止過戶期間重新計算問題，各上市櫃公司會有執行上困難，蔡麗玲表示，若因疫情，股東會未能在6月底前舉行，則依證交法178條有罰鍰處份問題，但證期局會依個案情節來考慮是否要開罰。即會有行政寬容空間。

蔡麗玲強調，現在不是法規的問題，而是實務執行上亦有困難，所以今年股東會還是必須有實體會議，且儘可能在6月底前舉行完畢。

再來是股市是否可能因疫情而停止交易？蔡麗玲亦表示，已由證交所邀集週邊單位討論，且參考國際作法，認為在疫情期間，投資人信心亦很重要，所以週邊單位會努力讓股市交易維持正常，即不會停盤。

而只要台股有交易，因應投資人交割需求，金融機構亦不能停止上班，蔡麗玲表示，金融機構都已備妥營運不中斷計畫，確保金融運作不因疫情中斷。

(工商 )