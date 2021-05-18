台灣出口表現持續突出，CRIF中華徵信所以長期數據來看，從2007年迄今連續14年來，東協地區都是台灣的第二大出口地區，東協市場對台灣的重要性不可忽視，站在制高點的角度，仍應以「黃金時代」看待東協發展。

根據經濟部統計，2011年台灣在東協地區市占率為4.9％（排名第7位），2016年上升到5.8％（排名第5位）；2020年氣勢如虹，更一口氣爬升到6.8％（排名第5位），今年1月市占率再上升到7.4％，排名超越美國上升到第4位。

CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，此項趨勢不僅顯示台灣和東協地區的關係，相較以往更緊密，更代表台灣對於東協地區的重要性提升。

2021年版《東協台商一千大》年度調查報告即將公布，CRIF中華徵信所18日先公布部份關鍵數據，東協台商千大的營收總額為4兆2,738億元，較2020年微幅成長0.13％，稅後淨利1,161億元則成長13.58％，創下本項調查四年來的新高。

CRIF中華徵信所也指出，CRIF集團自2016年開始即大力投資於亞洲地區，而東協也是關鍵地區，CRIF集團目前已同時在印尼、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓設有子公司，相當於掌握東協十國的一半地區，相當看好東協的長期發展。

CRIF中華徵信所強調，從全球的發展角度來看，在印度深受新冠疫情肆虐，工業生產堪慮，中國大陸飽受美國及其盟友牽制情況下，東協地區現在可說是一枝獨秀，同時具有人口紅利、外資投資增加、薪資與消費同步成長，以及大基建的優勢，且外資不斷移入代工能量，出口形勢大好，也是台商大顯身手的機會。

(工商 )